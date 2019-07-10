Христофорос Нунгович: "Буду отдаваться игре сердцем и душой"

Московский "Спартак" продолжает усиление команды перед стартом нового сезона: вратарскую бригаду команды пополнил 29-летний Христофорос Нунгович. В столичный клуб игрок перешел из швейцарского "ТВ Эндинген", также выступает за сборную Кипра.

– Россия станет уже шестой страной на карте моей гандбольной карьеры, но я никогда там не бывал, – комментирует Нунгович, – На Кипре очень много русских, у меня есть русские друзья, но конечно, будет особенно интересно жить и играть в этой стране, тем более в столице, познакомиться с достопримечательностями и культурой.

В составе "ТВ Эндинген" я уже встречался со спартаковцами прошлым летом в рамках Go Easy Cup в Швейцарии, тогда со многими успел пообщаться. Также давно знакомы с тренером команды, Игорем Левшиным – в немецкой Бундеслиге он играл в клубе "Стралсундер" вместе с киприотом Мариосом Эфстафиадесом.

Самым ярким моментом карьеры на данный момент была победа в Европейском Кубке Вызова в составе греческого клуба "Диомидис Аргус": за три секунды до конца игры я сделал решающий сэйв. Надеюсь, что в составе московского "Спартака" смогу достигнуть новых вершин – команда в топе российской Суперлиги, предстоят выступления в еврокубках, это отличный шанс проявить себя.

Я рад, что мне предложили стать частью такой команды! Со своей стороны буду отдаваться игре всем сердцем и душой, и уверен, вместе с другими двумя вратарями, Николаем Сорокиным и Никитой Никулиным, мы сможем принести большую пользу команде.