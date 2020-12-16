Главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что главный тренер женской сборной России Амброс Мартин будет отправлен в отставку после поражения от Дании (23:30) и невыхода команды в полуфинал чемпионата Европы.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них — сборная России, вторая — семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде — на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья — это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Президент Федерации гандбола России отметил, что к матчу за пятое место чемпионата Европы и отборочным играм на чемпионат мира команду будет готовить другой тренер, имя которого будет определено на заседании исполкома.

Мартин возглавлял сборную России с августа 2019 года. Вместе с российской командой специалист завоевал бронзовые медали чемпионата мира в Японии.