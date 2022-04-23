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Людмила Бодниева: «Остались большие вопросы по игре в защите»

Главный тренер сборной России по гандболу оценила выступление команды на Кубке дружбы
Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Людмила Бодниева после победы команды на OLIMPBET Кубке дружбы рассказала, чем был вызван ранний тайм-аут во втором тайме финала с Белоруссией (37:27) и сказала, что соперницы играли с большим удовольствием.

— Со стороны показалось, что Белоруссия играла с большим удовольствием, нежели показали на площадке мы, — отметила Бодниева. — Но знаю, что и нам отсутствие игровой практики добавляет огня. С Белоруссией мы не встречались более 10 лет, и эта команда была для нас загадкой. К тому же мы понимаем, что состав у соперниц не оптимальный, добавив человек пять, выступающих за границей, мы получим мощного спарринг-партнера. Претензий сегодня было много во втором тайме. Начали мы строго, качественно действовали в защите, контратаковали. Но после перерыва мы увидели ошибки, на которые указываем уже долгое время. Игра в обороне оставила много вопросов.

— В начале второго тайма вам пришлось взять ранний тайм-аут и даже поговорить с командой на повышенных тонах. Помогло?

— Очень странно видеть на площадке определенные вещи, которые только что были проговорены в раздевалке. Мы выдвинули конкретные требования, что поправить во втором тайме, а все начинается с тех же ошибок. Естественно, я была сердита. А громкость голоса — это я перекрикивала шум трибун (смеется). После этого мы стали дисциплинированней играть в нападении, но защитой я все равно осталась недовольна.

Напомним, что помимо России и Белоруссии, на турнире сыграли российская «молодежка» и представительницы Китая.

Сборная России по гандболу
Людмила Бодниева
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