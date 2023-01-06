Тренер сборной Белоруссии: «Мы хотим играть в гандбол, а от нас требуют непонятно чего»

Главный тренер сборной Белоруссии по гандболу Юрий Шевцов заявил, что его команда проявила характер во втором товарищеском матче против России (25:28), а также высказался о текущей ситуации, при которой его команда не имеет достаточного количества игровой практики.

— Благодарны российской стороне за приглашение, все организовано прекрасно, иного мы и не ожидали, — отметил Шевцов. — Понятно, что в нынешней ситуации мы должны держаться вместе. Надо играть, получать практику — наши команды в одинаковых условиях. Поздравляю российскую сборную с победами. Для меня оба матча получились примерно одинаковыми. Игра носила больше товарищеский характер, особой жесткости на площадке не было. На этот раз Виктор Киреев в первом тайме слишком много бросков отбил, создав ту разницу в несколько мячей, которую пришлось отыгрывать на протяжении всей встречи. Не получилось, но по сравнению с предыдущей игрой команда проявила характер. И если бы не досадная потеря на последних минутах, могла получиться и ничья. Но в конечном итоге мы проиграли, нужно делать работу над ошибками. У нас не такой большой выбор кандидатов в сборную, игроков нужно воспитывать, тренировать. Предстоит серьезный анализ, прежде всего, статистики. Чтобы понять, как игроки выполнили поставленную перед ними задачу. До скорых встреч в Минске.

— Что думаете о возможности вернуться на международную арену через Азию?

— Пока мы больше слышим разговоров, когда приступят к конкретным действиям, тогда и можно будет что-то обсуждать. Один немецкий специалист очень правильно выразился: «Политики не должны требовать от спорта то, что не могут сделать сами». Вот это главное. От нас требуют непонятно чего, а мы спортсмены, мы должны объединять мир. С кем я ни говорил, все хотят с нами играть. Поэтому нам остается только тренироваться и ждать. Мы хотим играть в гандбол, со всеми. Но от нас мало что зависит в этой ситуации.

Белорусская сборная в декабре также провела два товарищеских матча с командой Бахрейна.