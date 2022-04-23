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«Впервые сыграли с азиатской сборной». Тренер «молодежки» Измайлов — о победе над китаянками

Главный тренер молодежной сборной России по гандболу оценил выступление команды на Кубке дружбы
Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Измайлов после крупной победы над представительницами Китая в матче за третье место OLIMPBET Кубка дружбы (39:26) сказал, что соперницам не удалось его удивить.

— Благодарен нашим гостям из Китая, которые приехали и сыграли здесь, — сказал Измайлов. — За четыре года существования нашей команды мы вообще впервые встретились с азиатской сборной. Жаль, что по не зависящим от нас причинам не попали на два чемпионата мира. На этот раз у нас был сопоставимый по силе соперник, все-таки накануне мы играли с основной сборной России. Игра была равной, но в первом тайме мы сумели захватить инициативу и оторваться, а дальше уже удержали перевес в счете. Выделять из девушек никого не стану, все провели отведенное им время хорошо. Соперницы ничем не удивили — высокая подвижная защита, много перемещений, обыгрыши один в один. Мы разбирали это и были готовы.

Напомним, что для молодежной сборной России нынешний турнир стал последним в таком составе

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