Главный тренер молодежной сборной России Михаил Измайлов после крупной победы над представительницами Китая в матче за третье место OLIMPBET Кубка дружбы (39:26) сказал, что соперницам не удалось его удивить.

— Благодарен нашим гостям из Китая, которые приехали и сыграли здесь, — сказал Измайлов. — За четыре года существования нашей команды мы вообще впервые встретились с азиатской сборной. Жаль, что по не зависящим от нас причинам не попали на два чемпионата мира. На этот раз у нас был сопоставимый по силе соперник, все-таки накануне мы играли с основной сборной России. Игра была равной, но в первом тайме мы сумели захватить инициативу и оторваться, а дальше уже удержали перевес в счете. Выделять из девушек никого не стану, все провели отведенное им время хорошо. Соперницы ничем не удивили — высокая подвижная защита, много перемещений, обыгрыши один в один. Мы разбирали это и были готовы.

Напомним, что для молодежной сборной России нынешний турнир стал последним в таком составе