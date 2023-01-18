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Сегодня, 14:33

Глава ФГР Шишкарев и министр спорта Ирана обсудили возможные товарищеские матчи на уровне сборных

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев и министр спорта Ирана Сейедом Хамидом Седжади обсудили возможные товарищеские матчи на уровне сборных.

Встреча прошла в Тегеране, в ней также участвовал помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин.

«В условиях ограничений, действующих в отношении российских национальных сборных и клубов, важно находить новые возможности поддерживать высокий соревновательный уровень, — цитирует Шишкарева пресс-служба ФГР. — А для этого необходимы сильные спарринг-партнеры. Сотрудничество с Ираном в этом плане мне представляется очень интересным и перспективным. Считаю, что наша встреча с Сейедом Хамидом Седжади получилась конструктивной и полезной для обеих сторон. Будем последовательно проводить работу по целому ряду приоритетных направлений и добиваться успехов в рамках нашего гандбольного сотрудничества».

Женскую сборную России Седжади пригласил принять участие в турнире, где также должны выступить национальные команды постсоветских республик. Мужская сборная Ирана вышла в основной раунд чемпионата мира-2023, который сейчас проходит в Польше и Швеции.

Помимо возможных спаррингов, Шишкарев и Седжади обсудили взаимодействие в сфере научно-методического обеспечения, обмена тренерскими кадрами, маркетинга, а также вопросы проведения матчей между детскими командами, молодежными и юношескими сборными России и Ирана.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Сергей Шишкарев
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