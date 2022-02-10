Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после заседания исполкома организации высказался об отношении к скандалу в недавнем матче женского чемпионата страны между «Ростовом-Доном» и ЦСКА.

«Руководство «Ростов-Дона» спровоцировало пренебрежительное, хамское отношение к игрокам ЦСКА, ФГР и ко мне лично, — заявил Шишкарев. — Это тем более обидно, ведь в городе любят гандбол, но незнание всех фактов вокруг ситуации позволило людям опуститься до таких вещей. Поэтому было так принципиально докопаться до истины, тем более что вопросов по ходу возникает слишком много».

Напомним, что ростовский клуб после отказа в просьбе о переносе игры выставил на площадку молодежную команду и уступил с крупным счетом.

«Количество здоровых игроков было заметно больше половины заявки, так что выступать ростовская команда основным составом вполне могла, — подчеркнул Шишкарев. — Тем более, что сам по себе этот матч ничего не решал, это же не плей-офф. Боязнь поражения? Но таков спорт, по ходу сезона можно оказаться в разных ситуациях — тот же ЦСКА не раз отправлялся на выездные матчи Лиги чемпионов с меньшим числом игроков, чем было у «Ростов-Дона» перед этим матчем. Проигрывали, выигрывали, но не обращались в ЕГФ с требованиями о переносе.

Да, у нас возникают сомнения в достоверности тестов, которые были предоставлены в федерацию — последний из них получен всего за минуту до отправки письма в ФГР. При этом речь идет о 13-14 часах дня, а еще утром на техническом совещании присутствовал тренер молодежной команды — то есть уже было принято решение играть молодежным составом. Кто брал эти тесты? Есть данные, что их привозил в клинику доктор команды, а сами игроки не приезжали. Как тогда устанавливали личности тех, кто сдавал ПЦР?

И удивительно, что уже через пять дней три из этих четырех игроков вышли на площадку в Астрахани, блистали в том матче и обеспечили победу «Ростов-Дону». Хотя по действовавшим на тот момент нормам и требованиям Роспотребнадзора все, кто сдал положительные тесты на ковид, должны были уйти на самоизоляцию на 14 дней. Но этого не произошло. Федерация уже направила объемное письмо в Роспотребнадзор с просьбой подтвердить как сам факт сдачи этих тестов, так и соблюдение норм.

И еще один момент — случившееся же может посеять разлад между игроками двух базовых клубов сборной России. Как потом девчонки будут смотреть друг другу в глаза, как относиться друг к другу?»