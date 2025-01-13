«Воронеж» исключен из числа участников чемпионата России по гандболу

В понедельник, 13 января, Высший совет Федерации гандбола России исключил «Воронеж» из состава участников двух турниров — Суперлиги и Высшей лиги.

Основанием для этого стало официально письмо в адрес ФГР, в котором клуб проинформировал о том, что снимается с соревнований и прекращает свое существование ввиду отсутствия средств.

Как информирует пресс-служба федерации, результаты игр с участием ГК «Воронеж» буду аннулированы.