ГК ЦСКА поприветствовал болельщиков. Ранее команда называлась «Спартак»

На официальном сайте московского гандбольного клуба ЦСКА появилось приветственное сообщение. Клуб сменил название, до этого команда называлась «Спартак».

«Уважаемые болельщики, мы рады приветствовать вас на сайте мужского гандбольного клуба ЦСКА! Армейская гандбольная история богата на яркие победы! Более 30 лет команды, входящие в спортивное армейское общество, находились в нашей стране на ведущих ролях: многократные чемпионы СССР и России, обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков, финалисты Кубка ЕГФ, -говорится в сообщении. — В 2001-м история армейского гандбола в России прервалась и возобновилась лишь в 2019 году, когда в Москве появился женский гандбольный клуб, а в 2020-м славную историю армейских побед продолжит уже мужской гандбольный ЦСКА.

Основная задача клуба — развитие и популяризация гандбола на территории России, а также повышение рейтинга нашей страны на международной гандбольной арене. В структуру мужского гандбольного клуба ЦСКА входит также и молодежная команда, созданная на базе московского УОР №2. За новостями о жизни команды можно следить на этом сайте, а также на официальных страницах в социальных сетях».

Ранее стало известно, что молодежный состав команды также будет выступать под брендом ЦСКА. Информацию о переименовании уже подтвердил сайт Федерации гандбола России (ФГР).