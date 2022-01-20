Георгий Заикин: «В планах — зубами выгрызать победы»

На протяжении всего января ЦСКА усиленно готовится к началу новых игр в рамках Чемпионата России. Тренировочный процесс, прошедшие и запланированные товарищеские игры прокомментировал корреспонденту Василисе Воробковой второй тренер команды Георгий Заикин.

— Сразу после новогодних праздников команда вернулась в обычный тренировочный режим и усиленно готовится к предстоящим матчам. Игроки находятся в хорошем рабочем состоянии. Уже было проведено много физической работы. При работе с мячами мы также привлекаем молодежь из второй команды. Это полезная практика, учитывая отсутствие большой части состава в связи с вызовами в сборные. Для дубля это хорошая возможность набраться опыта, а для основы — дополнительный стимул, — отметил Заикин. — Ждем наших ребят из сборной, чтобы уже полноценно начать подготовку к предстоящим непростым встречам. Ильченко и Астрашапкин вернутся из сборных раньше остальных. А до 3-го февраля у нас в запасе должна быть одна общая неделя уже в полном составе. На днях была проведена товарищеская встреча с дублирующий составом. Игра была полезная, практика очень важна в тренировочном процессе. В конце месяца пройдут два товарищеских матча с командой из Снежинска. Отличный старт перед первой игрой чемпионата. Ведь в наших планах на ближайшее будущее — зубами выгрызать победы.

Первая игра в новом году в рамках Чемпионата России пройдёт 3-го февраля. Армейцы встретятся с петербургской «Невой».