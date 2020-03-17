Гандбольный «Спартак» объявил о прекращении существования. Его переименовали в ЦСКА

Гандбольный «Спартак» в своем официальном Instagram сообщил о прекращении существования.

Теперь клуб будет выступать в чемпионате под названием ЦСКА. Он уже заявлен на сайте чемпионата, а с сайта ГК «Спартака» переход на новую команду армейцев.

— Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием, — говорится в сообщении. — Наша главная задача — это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом «Спартак» мы больше не можем.



Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта. Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше!

«Спартак» был основан в 2017 году. Первые два сезона команда завоевывала серебро чемпионата России, уступая только «Чеховским медведям». В Кубке России «Спартак» три года подряд становился серебряным призером.