Гандбольный клуб «Донские казаки — ЮФУ» исключен из всероссийских соревнований

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) 26 октября объявил об исключении гандбольного клуба «Донские казаки — ЮФУ» из всероссийских соревнований.

Как сообщает пресс-служба ФГР, организация одобрила решение Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР и исключила клуб из состава участников Чемпионата России среди мужских команд сезона-2022/23, Кубка России-2022/23 и Первенства России среди юниоров до 22 лет сезона-2022/23.

Результаты сыгранных матчей с участием главной и молодежной команд согласно п. 2.2.1. Регламента проведения соревнований будут аннулированы после вступления решения в силу.

«Если опираться исключительно на факты, то только в период с 26 сентября по 17 октября 2022 года Комиссией по организации и проведению соревнований было вынесено шесть решений о предоставлении статуса «игрок без контракта» гандболистам клуба из Таганрога. В ходе расследования было выявлено, что клуб систематически нарушает права игроков, задерживает выплату заработной платы, не выплачивает страховые взносы. Есть информация, что часть платежей вообще производится «в конверте», то есть с карты одного физического лица на карту другого физического лица.

Мы отдаем себе отчет, насколько болезненно может быть воспринято решение об исключении из нескольких всероссийских турниров одного из участников. Однако, к сожалению, у ФГР не осталось никаких вариантов для спасения команды из Таганрога, потому что система управления клуба «Донские казаки — ЮФУ» не выдерживает никакой критики», — сказал Лев Воронин, генеральный директор Федерации гандбола России.