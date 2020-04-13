Гандболистки ЦСКА добровольно пошли на сокращение зарплат

Игроки женского гандбольного ЦСКА приняли решение добровольно отказаться от трети зарплаты на время пандемии коронавируса.

— Те девочки, которые остались в расположении команды, едва успели потренироваться одну неделю, после чего в целях безопасности было принято решение отправить нас на самоизоляцию, — рассказала капитан ЦСКА и сборной России Дарья Дмитриева в интервью ТАСС. — Помимо этого, наша команда, как и большинство спортивных клубов по всему миру, приняла решение добровольно отказаться от трети своей зарплаты. В нынешней обстановке гораздо важнее здоровье и благополучие окружающих.

Последнюю игру гандболистки ЦСКА провели 10 марта, после этого в соревновательном календаре клуба был намечен перерыв на матчи сборных.

В России по последним данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.