Сень о победе сборной России на Олимпиаде-2016: «Это незабываемо. Никакие воспоминания не могут оказаться выше»

Гандболистка Анна Сень в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о победе женской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

— Спустя почти 10 лет что вспоминается самым первым при упоминании Рио-2016?

— Конечно же, наши золотые медали! Пьедестал, слезы победы... Потом, безусловно, полуфинальный матч со сборной Норвегии. По эмоциям его хватит на три финала! После него сомнений в нашем итоговом успехе не было.

— То есть примерно то же, что и тогда, сразу после олимпийской виктории?

— Да, ведь это незабываемо! Мы долго шли к этой победе, поэтому никакие другие воспоминания не могут оказаться выше самого главного.

— Известно, что у вас были недопонимания с тренером Евгением Трефиловым. Как вспоминаете их спустя столько лет?

— Было такое, ведь я очень упертый человек, который будет всегда доказывать свою правоту. Но и все мы знаем характер Евгения Васильевича. Поворотный момент случился в 2015 году. Он пошел на огромные уступки, а я сменила амплуа, перейдя из полусредних в линейные. После этого конфликтов не было, сейчас мы общаемся, у нас замечательные отношения, поздравляем друг друга с праздниками. Всегда буду говорить, что, когда побеждаешь с человеком, завоевываешь самую дорогую медаль для спортсмена, забываешь все плохое! И искренне вспоминаешь только позитивные моменты.

Анна Сень — одна из пяти чемпионок Рио-2016, продолжающих карьеру. Помимо нее до сих пор играют Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Марина Судакова и Виктория Жилинскайте.