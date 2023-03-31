Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Игры
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 18:18

Гандболист Юлиан Гирик рассказал, как проходила его адаптация в ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Левый полусредний гандбольного ЦСКА Юлиан Гирик рассказал, как проходила его адаптация после перехода из минского СКА в столичный клуб.

«Адаптация прошла быстро и незаметно. Я уже привык к новому чемпионату, к частым переездам и перелетам.

СКА — это хороший клуб, который делает упор на подготовку молодых ребят, и у него это здорово получается. Благодаря предыдущему клубу у меня появилась база, после которой я могу спокойно играть в других лигах. Переход в ЦСКА для меня — это новый опыт и шаг вперед: более конкурентоспособный чемпионат, и игроки тут более опытные», — цитирует Гирика Metaratings.ru.

ЦСКА в предварительном раунде мужской Суперлиги занимает четвертое место после 17 туров с 24 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/belorusskii-gandbolist-girik-perekhod-v-cska-eto-novyi-opyt-i-shag-vperyod-239680/
Гандбол
0
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости