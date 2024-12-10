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Игрок ЦСКА Ионов: «В первых же числах января у нас будет сбор»

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Дмитрий Ионов в матче ЦСКА — СКИФ (31:26).
Фото ГК ЦСКА

Гандболист ЦСКА Дмитрий Ионов подвел итоги победного матча суперлиги против краснодарского СКИФа. Встреча в Москве завершилась со счетом 31:26 (14:12).

«В первом тайме хорошо сыграли в защите. Если бы еще забили свои моменты, то вели бы больше двух мячей к перерыву. Но у вратаря СКИФа Крикунова были другие планы — его процент отраженных бросков, достиг, мне кажется, почти 40 процентов. Он и не дал нам оторваться. Во втором тайме увеличили преимущество до семи мячей, но потом, как это уже не раз случалось в нынешнем сезоне, дали сопернику приблизиться. Рад, что в итоге довели матч до победы.

У нас до зимней паузы осталось всего два матча. Думаю, что она вообще не помешает. В январе, в первых же числах месяца, у нас будет сбор, где приведем физическую форму к общему знаменателю», — сказал Ионов.

ГК ЦСКА
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