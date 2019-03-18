"Финал четырех" Кубка России среди женских команд пройдет в Ростове-на-Дону

Федерация гандбола России определила место финального этапа Кубка России среди женских команд, информирует пресс-служба организации. По решению исполкома ФГР турнир пройдет в Ростове-на-Дону.

"Финал четырех" состоится 30–31 марта, трофей будут оспаривать "Ростов-Дон", "Лада", "Астраханочка" и "Звезда".

Прошедшая 7 марта жеребьевка определила полуфинальные пары:

"Звезда" (Звенигород) – "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону)

"Астраханочка" (Астрахань) – "Лада" (Тольятти).

Полуфиналы пройдут 30 марта. На следующий день состоятся матч за третье место и финал Кубка России. Действующий обладатель трофея – "Ростов-Дон".