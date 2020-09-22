ФГР присудила «Пермским медведям» техническое поражение

Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР рассмотрела обращение гандбольного клуба «Пермские медведи», сообщает сайт лиги.

17 сентября клуб сообщил, что у ряда игроков положительный результат исследования на COVID-19. В связи с этим «Пермские медведи» не могут принять участие в матче суперлиги с «Чеховскими медведями», запланированную на 26 сентября. Так же «Пермские медведи» не смогли согласовать новую дату проведения данного матча, предложенную «Чеховскими медведями»

На основании полученной информации, регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить этот матч, засчитав команде «Перские медведи» техническое поражение со счетом 0:10.