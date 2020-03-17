ФГР подтвердила, что «Спартак» переименован в ЦСКА

Московский гандбольный клуб «Спартак», выступающий в чемпионате России среди мужчин, переименован в ЦСКА. Об этом сообщает сайт Федерации гандбола России.

Сообщается, что такое право клубу дает пункт 2.6 регламента Париматч Суперлиги. Сайт новой команды уже начал работу. На бывшем ресурсе «Спартака» указана ссылка на страницу новой команды.

«Решение было непростым. Мы понимаем, что ситуация беспрецедентна для мирового спорта, но надеемся, что болельщики останутся с нами и будут поддерживать команду, независимо от клубных предпочтений в других видах спорта. Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас с самого первого сезона, но сейчас мы должны двигаться дальше и выйти на новый уровень развития. Мы рассчитываем, что работа с ЦСКА привлечен в ряды наших болельщиков армейскую молодежь», — заявил исполнительный директор АНО «Столичный центр развития гандбола» Василий Славин.

Молодежный состав команды, созданный в 2018 году, будет также выступать под брендом ЦСКА.