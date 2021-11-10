Федерация гандбола России объявила о сотрудничестве с Китайской гандбольной ассоциацией

Федерация гандбола России объявила о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве с Китайской гандбольной ассоциацией.

Согласно документу, стороны будут проводить совместные тренировочные сборы на уровне клубов и национальных команд, проводить товарищеские матчи между сборными, проводить обучающие мастер-классы, сотрудничать в сфере маркетинга и СМИ, а также в области борьбы с допингом и влиянием на результаты матчей.

Помимо этого, федерации будут прорабатывать вопрос создания Восточной гандбольной лиги. Детско-юношеские китайские команды будут принимать участие в турнирах на территории России.

«По нашему мнению, этот документ даст старт программе развития и взаимодействия в гандбольной сфере наших стран. Очень важно, что совместную инициативу двух ассоциаций поддержал глава Международной федерации гандбола Хасан Мустафа, недавно побывавший в России с официальным визитом.



Существует множество направлений взаимодействия, которые нам предстоит реализовать. Это совместные сборы российских и китайских спортсменов и команд, проведение товарищеских матчей между сборными различного уровня, обучение специалистов, совместные семинары, сотрудничество в сфере маркетинга. Уже сейчас обсуждается идея создания Восточной гандбольной лиги. Этот вопрос представляется очень интересным и перспективным, но вместе с тем нуждается в детальной проработке с рядом других организаций, в том числе с Министерством спорта Российской Федерации.



Со своей стороны я хотел бы поблагодарить правительство Китайской народной республики, а также руководителя Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао за поддержку и конструктивные идеи при подготовке подписания меморандума. Убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и эффективным», — заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.