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4 сентября 2025, 11:00

Трефилов: «Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Хочу тренировать!»

Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола, выигравший со «Звездой» в 2008-м Лигу чемпионов, а со сборной России Олимпиаду-2016, Евгений Трефилов, которому сегодня исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал о желании вернуться к тренерской профессии.

— Евгений Васильевич, с каким настроением подходите к юбилею?

— «Мимино» помните? «Хозяин, может быть, этот колор?» С одной стороны, колор у меня уже не тот, что прежде. А с другой — грех жаловаться. Многих товарищей давно нет, а я живой, бодрый, передвигаюсь на своих ногах. Судно из-под меня не выносят...

Правда, к концу лета полмесяца дома провалялся. В Краснодаре жара под 40 градусов — и у меня почти столько же! Ангина! В такую погоду все ведь из холодильника: и вода, и арбуз. Потом в бассейн нырнул, выскочил, ну и продуло. Слег. Дальше еще какая-то гадость прилипла. Но ничего, оклемался. Надеюсь, еще немножко поработаю.

Евгений Трефилов и&nbsp;российские гандболистки на&nbsp;фоне статуи Иисуса Христа в&nbsp;Рио-де-Жанейро в&nbsp;2016 году.Евгений Трефилов: «Хочу тренировать!»

— Почетным президентом «Кубани» и руководителем Федерации гандбола Краснодарского края?

— Нет! Этими должностями сыт по горло. Для меня они сегодня как петля на шее. Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Ждать, когда вызовут, принесут чай с конфетами и скажут: «Евгений Васильевич, вы наше все! Вперед!» Вот в зале я в своей стихии. Поймите, мое место там! В крайнем случае готов в краснодарской академии гандбола шлагбаум на воротах поднимать.

— Сергей Шишкарев, председатель высшего совета ФГР, уверяет, что вам нельзя тренировать. Куча медицинских противопоказаний.

— Никто не знает, сколько ему отмерено. Вдруг завтра кирпич на голову упадет? А можно и в кровати умереть. Лечь вечером и не проснуться...

К Шишкареву у меня претензий нет. Он влюблен в гандбол, вкладывает в него средства и душу. После того как в 2019-м я угодил на операционный стол, именно Сергей Николаевич уговорил посачковать. Главное, был абсолютно искренен в своем порыве. Я прислушался.

Но сейчас есть силы и желание вернуться к профессии, которой отдал много-много лет. Мы, тренеры, на ней помешаны. Наверное, кто-то назовет нас полусумасшедшими. Но когда у тебя постоянно по две, а то и по три тренировки в день, тяжело с этой колеи сойти. Посмотрите на Карполя. Ему 87, а он до сих пор во главе «Уралочки»!

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Гандбол
Евгений Трефилов
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