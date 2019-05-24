Евгений Трефилов рассказал о том, как пережил искусственную остановку сердца

Главный тренер "Кубани" и сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "РИА Новости" рассказал, что пережил искусственную остановку сердца.

– Объясните, как вас уговорили на операцию. Может, была конкретная ситуация, после которой вы решились?

– Стал хуже себя чувствовать. Прошел обследование у всех специалистов. Последним был кардиолог, который сказал: "Батенька, вас надо срочно оперировать". А у меня через два дня домашняя игра с "Безансоном". В общем, решил, что проведу ее и лягу в больницу. Уверен был, что француженок обыграем и выйдем досрочно в плей-офф, и в Норвегию на игру с "Ларвиком" команда спокойно без меня слетает. А как все вышло – помните ("Кубань" проиграла 28:29)? Тут проиграли, туда (в Лаврик) полетели без меня, сыграли вничью (23:23) и только подарок от "Виборга" (датский клуб обыграл обыграл "Безансон" 29:26 и гарантировал российской команде второе место на групповой стадии) нам помог.

– Самый сложный момент, который пришлось пережить за это время?

– Операция. С искусственной остановкой сердца. Я ее пережил.

– За все время в больнице вам хоть раз было страшно?

​– Сказать, что не было – совру. Было страшно. Мы все живые люди. Умирать никто не хочет. А можно перед операцией на сердце точно знать, что еще увидишь этот мир? Вот. И никто не может. Даже врачи. Хотя они – молодцы, подбадривали, как могли. Дай им всем бог здоровья!