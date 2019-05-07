Тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, перенесший 19 февраля операцию на сердце, рассказал о своем состоянии. Накануне он провел первую после операции тренировку с "Кубанью".

– Сейчас все мысли связаны с "Кубанью", – цитирует официальный сайт ОКР Трефилова. – Надо помочь команде занять третье место в чемпионате. Подготовку к новому сезону начнем 1 июля. 30 июля "Кубань" примет участие в представительном турнире в Голландии.

– Как вы себя чувствуете?

– Надеюсь, что к середине лета полностью восстановлюсь и смогу работать без медицинских ограничений.

– Как проходит возвращение к тренерской деятельности?

– Сейчас еду на перевязку, а вечером снова буду на тренировке "Кубани". Поработаю час-полтора.

– Пока лечились, следили за женской сборной России?

– Не только следил, но и иногда подглядывал. (Смеется.) А если серьезно, конечно, информация поступала. Я же работаю с женскими коллективами.

– Успели соскучиться по работе?

– Когда тебе колют по 20 "кубиков" антибиотиков в сутки, скучать некогда! Место, куда делали уколы, похоже на решето. Сейчас потихоньку прихожу в норму. Но силы пока еще не те, чтобы проявлять привычную активность на тренировках…