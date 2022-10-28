Елена Михайличенко: «Матчи в Минске дадут сборной мотивацию»

Левый полусредний сборной России Елена Михайличенко сказала, что в команде сейчас классный коллектив и рабочая атмосфера, а команда Белоруссии на ближайшие товарищеские матчи соберет состав сильнее, чем на весеннем «Кубке дружбы».

— Мы рады тому, что у нас есть возможность поехать на матчи в Минск, — сказала Михайличенко. — С мотивацией лично у меня проблем нет, потому что гандбол — это моя жизнь, очень люблю не только играть, но и тренироваться, улучшать свои игровые качества. Тем более, у нас в сборной сейчас очень классный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Поэтому атмосфера рабочая, мы понимаем, ради чего собираемся и к чему стремимся.

— В национальную команду игроки приехали сразу после тура чемпионата России. В каком состоянии команда?

— На первых тренировках, честно, приходилось тяжко. Многие гандболистки ЦСКА, которые сейчас в сборной, отыграли матч с «Ростов-Доном» почти без замен. Но в четверг нам дали выходной, и сейчас самочувствие уже гораздо лучше. Кроме того, мы всегда можем сходить на массаж, и тренер по физподготовке нам тоже помогает.

— Какие ожидания от предстоящих матчей в Минске?

— Конечно, незадолго до старта чемпионата Европы мы понимаем, чего лишены. Но сборная Белоруссии должна собрать неплохой состав. Считаю, легко нам эти игры не дадутся. Весной в Москве у них была совсем другая команда, без ряда ключевых игроков. Той же Насти Кулак, сейчас выступающей за ЦСКА. И все равно, нас ждет выезд, это особая атмосфера, мы к нему готовимся на протяжении всего сбора. Поэтому предстоящие матчи должны нам прибавить мотивации.

Напомним, что предыдущие матчи сборная России сыграла на апрельском «Кубке дружбы» в Москве.