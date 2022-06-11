Экс-тренер сборной России возглавил «Астраханочку»

Гандбольный клуб «Астраханочки» объявила на официальном сайте об изменениях в тренерском штабе команды. Команду возглавил экс-тренер сборной России, «Лады» и «Луча» Алексей Алексеев.

Его ассистентами станут входивший в прошлый тренерский штаб Михаил Измайлов, а также Дмитрий Бунтов, возвращающийся в команду после ухода в 2017 году.

Также сообщается, что руководству «Астраханочки» удалось сохранить весь основной состав команды.

О продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Дениса Сайфулина информации пока нет.