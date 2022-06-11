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Сегодня, 01:45

Экс-тренер сборной России возглавил «Астраханочку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гандбольный клуб «Астраханочки» объявила на официальном сайте об изменениях в тренерском штабе команды. Команду возглавил экс-тренер сборной России, «Лады» и «Луча» Алексей Алексеев.

Его ассистентами станут входивший в прошлый тренерский штаб Михаил Измайлов, а также Дмитрий Бунтов, возвращающийся в команду после ухода в 2017 году.

Также сообщается, что руководству «Астраханочки» удалось сохранить весь основной состав команды.

О продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Дениса Сайфулина информации пока нет.

Источник: https://vk.com/astrakhanochka_brend
ГК Астраханочка
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