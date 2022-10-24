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24 октября, 23:49

Екатерина Долматова пропустит сбор женской сборной России по гандболу в Новогорске

Иван Шитик
Корреспондент
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В понедельник, 24 октября, женская сборная России приступила к тренировкам на олимпийской базе в подмосковном Новогорске.

По сравнению со списком вызванных на сбор в составе произошло одно изменение. Из-за болезни не смогла приехать разыгрывающий «Динамо-Синары» Екатерина Долматова. Таким образом, к товарищеским матчам в Минске будут готовиться 20 гандболисток.

Вратари: Эвелина Аношкина, Анастасия Рябцева (обе — «Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА).

Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Мария Дудина («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Анастасия Старшова («Динамо-Синара»).

Линейные: Алена Амельченко («Лада»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе — ЦСКА).

Правые полусредние: Юлия Баева («Луч»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»), Анастасия Шавман («Кубань»).

Разыгрывающие: Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Милана Таженова («Ростов-Дон»).

31 октября и 1 ноября женская сборная России проведет два товарищеских матча со сборной Белоруссии в минском дворце спорта «Уручье».

Источник: https://rushandball.ru/publications/27833/womens-nt
Сборная России по гандболу
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