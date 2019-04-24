Московский "Спартак" в заключительном матче регулярного чемпионата Суперлиги на своей площадке победил краснодарский "СКИФ" (33:27). Благодаря этому успеху красно-белые заняли первое место в турнирной таблице. Встречу прокомментировал линейный красно-белых Егор Евдокимов.

– Начало матча против "СКИФа" проходило в равной борьбе, однако затем "Спартак" стал наращивать преимущество, – сказал Евдокимов. – Серьезно помог команде наш вратарь Никита Никулин, отразивший более 40 процентов бросков. В концовке встречи мы уверенно вели в счете, и тренерский штаб дал возможность проявить себя молодым Владиславу Коршунову и Роману Слайкову.

Победа в регулярном чемпионате очень важна для нас. Благодаря этому успеху, в плей-офф "Спартак" на всех стадиях будет иметь преимущество своей площадки. Уже в четвертьфинале нас ждет непростой соперник. "Пермские медведи" – опытная и боевитая команда. Для победы над уральцами "Спартаку" необходимо сыграть также слаженно, как это было в последних встречах регулярного чемпионата.

Первый матч 1/4 финала плей-офф "Спартак" проведет 4 мая в гостях. Ответная встреча против "Пермских медведей" состоится 8 мая в Москве. В случае равенства в счете после двух игр, решающий матч пройдет во дворце спорта в Крылатском 9 мая. (Максим Бирюков)