Два матча «Кубани» перенесены из-за коронавируса у игроков

У двух игроков женской «Кубани» предварительно подтвержден положительный результат исследования на COVID-19. Согласно предписанию краевого Роспотребнадзора, игроки и тренерский штаб команды отправлены на 14-дневную самоизоляцию. Игрокам и тренерам предстоит пройти повторное тестирование, сообщает сайт клуба.

В этой связи перенесены на более поздний срок домашние игры «Кубани» с майкопским АГУ-«Адыиф» (игра должна была пройти 5 сентября) и «Уфой-Алисой» (запланирована на 9 сентября).

Также в назначенные сроки не состоятся домашние матчи «Кубани"-2 и «Кубани"-3 против «Астраханочки"-2.