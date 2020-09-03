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Два матча «Кубани» перенесены из-за коронавируса у игроков

20:34
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У двух игроков женской «Кубани» предварительно подтвержден положительный результат исследования на COVID-19. Согласно предписанию краевого Роспотребнадзора, игроки и тренерский штаб команды отправлены на 14-дневную самоизоляцию. Игрокам и тренерам предстоит пройти повторное тестирование, сообщает сайт клуба.

В этой связи перенесены на более поздний срок домашние игры «Кубани» с майкопским АГУ-«Адыиф» (игра должна была пройти 5 сентября) и «Уфой-Алисой» (запланирована на 9 сентября).

Также в назначенные сроки не состоятся домашние матчи «Кубани"-2 и «Кубани"-3 против «Астраханочки"-2.

Дополнительная информация:

https://www.whckuban.ru/News/Details/1783

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