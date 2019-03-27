Дмитрий Шелестюков: "Спартак" добился уверенной победы над "УГНТУ-ВНЗМ"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата России в гостях победил уфимский "УГНТУ-ВНЗМ" (33:27). Встречу прокомментировал левый полусредний красно-белых Дмитрий Шелестюков.

– В первом тайме "Спартак" не лучшим образом действовал как в защите, так и в нападении, именно поэтому на перерыв мы ушли в роли догоняющих. Во втором тайме наша команда переломила ход встречи: "Спартак" удачно оборонялся и успешно реализовывал свои моменты в быстрых атаках. Сначала мы сравняли счет, а затем стали постепенно наращивать преимущество. В концовке контролировали ход встречи и в итоге добились уверенной победы.

"Спартак" сохраняет первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. 17 апреля красно-белые сыграют на своей площадке со ставропольской командой "Динамо-Виктор", а 23 числа примут дома краснодарский "СКИФ". (Максим Бирюков)