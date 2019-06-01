Дмитрий Санталов: "Чеховские медведи" абсолютно заслуженно стали чемпионами"

Левый полусредний "Чеховских медведей" Дмитрий Санталов считает, что его команда заслуженно стала чемпионом. В финальной серии до двух побед был обыгран "Спартак" (2-1).

– Мы очень рады, спасибо команде – все молодцы! – цитирует ТАСС Санталова. – После первой половины матча мы проигрывали, но нашли в себе силы переломить ход встречи – помог наш вратарь. Плюс в нужный момент смогли выстоять в защите и реализовали все свои моменты в атаке. Мы абсолютно заслуженно стали чемпионами.

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