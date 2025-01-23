Дмитрий Ионов: «Пермь встретила суровой погодой, но на самой игре приняли тепло»

Лучший игрок в составе ЦСКА в матче против «Пермских медведей» Дмитрий Ионов прокомментировал победу армейцев 34:31 в поединке группового этапа SEHA-Лиги.

«Пермь встретила нас суровой погодой, но на самой игре приняли тепло. Было немного тяжело физически, видимо, пока сказываются нагрузки, которые мы получили на сборе в Сочи. Надеюсь, что к следующим матчам подойдем посвежее. Ощущаю, что к встречам за выход в Финал четырех Кубка России, которые пройдут в середине февраля, будем в должных кондициях. Что касается плей-офф SEHA-Лиги, то с большой долей вероятности мы попадем на ставропольский «Виктор», как и в прошлом сезоне».