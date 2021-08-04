ЦСКА завершил сборы в Абрау-Дюрсо

ЦСКА тренировался на базе «DELO Спорт». Итоги первой части предсезонной подготовки подвел главный тренер команды Олег Ходьков.

— Сборы провели продуктивно. На протяжении 12 дней у ребят было три тренировочных цикла. Основной упор делали на формирование физического фундамента. У новых игроков была возможность ближе познакомиться с командой, сыграться и полноценно влиться в коллектив. Перед клубом стоят высокие цели, так что хорошая физическая подготовка является неотъемлемой частью успеха, — сказал Ходьков. — Следующий этап подготовки — поездка в Белоруссию и спарринги с местными клубами: с «Мешков Брест» и минским СКА. Соперники очень достойные. Брестчане — участники Лиги чемпионов, сильная команда. Коллектив из Минска — молодой по составу, но полный амбиций. ЦСКА важны эти товарищеские матчи с точки зрения тактической подготовки. Мы сможем увидеть наши слабые стороны и понять, что нужно корректировать. Эти игры станут хорошим опытом для наших игроков. Мы планируем дать шанс всем гандболистам показать себя на площадке, что позволит более детально оценить их готовность к сезону.

Товарищеские матчи ЦСКА с «Мешков Брест» пройдут 7 и 8 августа, а со СКА — 10 и 11 числа. С 17 августа стартует международный предсезонный турнир, организованный московским клубом.