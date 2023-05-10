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10 мая, 22:00

ЦСКА вышел в полуфинал чемпионата России

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ЦСКА — «Зенит».
Фото Василий Пономарев

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» (35:28) в ответной домашней игре четвертьфинала чемпионата России и вышел в полуфинал. Результат прокомментировал полусредний армейцев Артур Рудь.

— Первый тайм не сразу сложился так, как мы планировали. «Зениту» надо было отыграть пять мячей: он бежал и уверенно атаковал. Мы были спокойны и расслаблены, так как имели фору, не торопились. Из-за этого совершили потери, не забросили несколько своих стопроцентных моментов. И соперник оторвался на пару мячей. Но, как и в первом матче, нам удалось собраться. Уже в середине первого тайма мы переломили ход игры, повели. И во вторые тридцать минут это преимущество наращивали. «Зениту», считаю, помешала лишняя суета. Когда команда ведет, отыгрывается, а потом начинает проигрывать, то начинаются «быстрые мячи». Они приводят к потерям и низкой реализации. Что и произошло у соперника. А у нас, наоборот, было комфортное преимущество. Так что мы не спешили и доводили броски до верного, — поделился Рудь. — В этой игре мы сделали больший отрыв, потому что «Зенит» уже и морально, и физически просел. Наша команда справилась отлично. Выделю Даниила Шишкарева: он сделал много перехватов в первом тайме. Это нам и позволило догнать соперника и нарастить преимущество. Вратари тоже здорово «зацепились»: Стас Третынко во втором тайме отлично отстоял, а Дмитрий Кузнецов в первом много мячей отбил. Подводя итоги, благотворно повлияло на нашу игру и результат то, что в первом выездном матче мы выиграли в пять мячей. Так что дома играть было уже спокойней. Мы прошли в полуфинал, и это здорово. Сейчас будем снова настраиваться на «Чеховских медведей» и бойцовский, жесткий гандбол. С этим соперником все всегда решается на последних минутах. Будем стараться завладеть преимуществом в домашней игре, чтобы на выезде чувствовать себя уверенней. Нам нужна только победа.

Первый матч полуфинала чемпионата России для армейцев состоится 15 мая на домашней площадке.

Василиса Воробкова

Гандбол
ГК ЦСКА
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