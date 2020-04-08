ЦСКА возобновит тренировки 1 мая

Руководство ЦСКА планирует приступить к полноценным тренировкам сразу после окончания нерабочего апреля. Об этом рассказал тренер команды Игорь Левшин.

— В условиях самоизоляции тренировочный процесс существенно ограничен, — сказал Левшин. — Сейчас игроки тренируются дома, выполняют общие физические упражнения для поддержания формы: разминают мышцы, отжимаются, делают приседания. Конечно, этого мало.

На данный момент мы планируем вернуться к полноценным тренировкам сразу после окончания введенного ограничительного режима — с 1 мая. ФГР рассматривает возможность все-таки сыграть плей-офф в июне, а это значит, что если все сложится благополучно, то у нас будет всего месяц на то, чтобы набрать максимальную форму к этим решающим матчам.

Помимо возобновления полноценных групповых тренировок, мы также планируем организовать сбор, чтобы гандболисты смогли быстрее набрать необходимые кондиции. Пока рассматриваем Подмосковье, чтобы не тратить лишние дни на дорогу и акклиматизацию. Основной акцент будет делаться на физической и тактической подготовке. Кроме восстановления формы, игрокам предстоит вспомнить комбинации и наиграть связки, отработать взаимодействие на площадке.

Напомним, Федерация гандбола России ранее анонсировала, что рассматривает возможность доиграть и мужской, и женский чемпионаты летом этого года. (Александр Акимов)