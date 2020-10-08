ЦСКА уступил «Неве»

ЦСКА уступил петербургской «Неве» у себя на площадке (25:26). Впечатлениями от игры поделился линейный московского клуба Илья Рябов.

— Матч сложился для нас не лучшим образом: в начале обоих таймов мы отдавали контроль игры «Неве», потом приходилось наверстывать. Не могу сказать, что петербуржцы в чем-то нас значительно превосходили. Думаю, что основной причиной поражения стало большое количество наших ошибок, — сказал Рябов. — Мы долго не могли наладить игру в позиционном нападении, а быстрые выпады гандболисты «Невы» пресекали. В концовке нам почти удалось сравнять счет, но тут уже просто не повезло: вратарь гостей отбил последний семиметровый бросок в матче, и сохранил финальный счет на табло. Нашей команде нужно успокоиться, провести работу над ошибками с холодной головой.

Следующий матч ЦСКА проведет 12 октября на выезде в Ставрополе против клуба «Виктор», серебряного призера чемпионата России прошлого сезона. (Александр Акимов)