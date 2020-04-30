ЦСКА ушел в отпуск

Из-за досрочного завершения сезона игроки мужского гандбольного клуба ЦСКА отправляются в отпуск раньше запланированного — уже в мае. Об этом рассказал тренер команды Игорь Левшин.

— Мы до последнего надеялись, что сезон все же будет доигран. Гандболисты продолжали тренироваться удаленно, но после объявления о досрочном завершении чемпионата продолжать подготовку в таком формате было уже достаточно бессмысленно. Руководство клуба приняло справедливое решение отправить игроков и тренеров в отпуск, — сказал Левшин. — Для гандболистов очень непривычно отдыхать в мае. Я не помню, чтобы подобное когда-то было, ведь именно в этот месяц обычно проходят решающие матчи сезона. Но в текущей действительности нужно уметь перестраиваться, даже в плане отдыха.

Мы рассчитываем на то, что к моменту, когда все игроки вернутся в расположение команды после отпуска, уже будут сняты ограничительные меры, и мы наконец-то сможем вернуться к полноценным тренировкам в зале, с мячами. Безыгровая пауза и так получилась очень длинной — оценивать, насколько это сказалось на форме спортсменов, будем при очной встрече в июне.

Напомним, 25 апреля Федерацией гандбола России было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в мужском и женском чемпионатах в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. (Александр Акимов)