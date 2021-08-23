ЦСКА стал третьим на международном предсезонном турнире

С 17 по 20 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» прошел международный предсезонный турнир. В матче за третье место ЦСКА обыграл берлинский «Фюхзе» (33:30). В финале польский «Кельце» был сильнее белорусского СКА (35:33). О международном турнире, его результатах и игре ЦСКА рассказал вратарь команды, признанный самым ценным игроком, Дмитрий Кузнецов.

— Турнир прошел на высоком уровне! Все игры получились интересными. Были трансляции на телевидении в прямом эфире, что позволило родным и болельщикам, которые не попали на матчи, смотреть на качественный гандбол. В финальный день было крутое шоу с цирковыми артистами и музыкой, — сказал Кузнецов. — А потом еще и прошло мероприятие на корабле, где собрались все команды. Там была уникальная возможность всем участникам пообщаться между собой в неформальной обстановке. Мы сыграли три игры, но наибольший интерес вызвало противостояние с «Фюксе» за третье место, так как эта команда очень высокого уровня, которая заняла в прошлом розыгрыше Лиги Европы второе место. Для нас это была отличная возможность опробовать свои силы и технические связки в игре с клубом международного уровня. По ходу матча я почувствовал мяч, сделал несколько сэйвов и помог команде победить. Я считаю, что мы играли достойно по ходу турнира. В противостоянии с «Пермскими медведями» мы одержали уверенную победу. В матче со СКА нам не хватило настроя. Соперник был сильным и дерзким, много молодых игроков, высокий уровень подготовки. Противники смогли получить небольшое преимущество в конце матча, это позволило им победить. Для нас это важный опыт и лишнее напоминание о том, что нельзя недооценивать соперника. Наверное, хорошо, что это случилось в товарищеском турнире, а не в официальных матчах. Впредь мы будем собранее.

Первые официальные матчи ЦСКА проведет в первом раунде квалификаций Лиги Европы 28 и 29 августа в Москве. Соперник — израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона. (Василиса Воробкова)