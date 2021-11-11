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ЦСКА победил «Виктор» в Ставрополе

11 ноября, 22:00
Александр Подшивалов (справа). Фото Василий Пономарев
Александр Подшивалов (справа). Фото Василий Пономарев

ЦСКА одержал победу над ставропольским «Виктором» (31:24) в матче чемпионата России. Итоги встречи подвел игрок армейцев Александр Подшивалов.

— «Виктор» — команда, которая еще находится в стадии поиска своей игры. Из всего состава я бы выделил вратаря Антона Заболотского. Он сделал много сэйвов один на один, что и не позволило нам выиграть с большей разницей, — сказал Подшивалов. - Подводя итоги, считаю, что сыграла наша команда хорошо. Качественно отыграли в защите и провели быстрые атаки. Несмотря на небольшой счет по итогам матча, все мы были рады этой победе, много сил оставили на площадке. (Василиса Воробкова)

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