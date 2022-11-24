ЦСКА победил «Пермских медведей» в Суперлиге

ЦСКА дома победил «Пермских медведей» в матче мужской гандбольной Суперлиги — 35:23.

Прошедшую встречу прокомментировал гандболист красно-синих Денис Афонин.

«Эмоции от игры у меня, конечно, самые прекрасные. Победа дома над принципиальным соперником с таким счетом очень заряжает эмоционально! Игра вышла непростая. До середины первого тайма была равная игра, команды шли вплотную. Потом нам удалось оторваться на четыре мяча, так и ушли в перерыв. Во втором тайме получилось очень прилично отработать в защите, забросили много легких голов с перехода. Так что победа вышла уверенной, — поделился Афонин. — Изначально мы готовились к тяжелой встрече, так как «Пермские медведи» — очень хорошая команда. Спасибо им за такую насыщенную игру. Думаю, основной пробел у соперника оказался в нападении, да и мы показали достойный уровень защиты. Во много благодаря нашему вратарю Стасу Третынко, он очень сильно помог своими сэйвами. Выделю также Алексея Фокина. Он сумел забросить приличное количество мячей, выбегая в быстрый отрыв. А вообще, это была настоящая командная работа, все сыграли мощно. Теперь готовимся к следующей встрече с «Зенитом». Посмотрим соперника на видео, разберем сильные и слабые стороны. Сейчас мы еще много работаем над тактическими связками, есть определенные недопонимания, которые нужно убирать. Двигаемся вперед и не останавливаемся на достигнутом!»

Следующая игра ЦСКА пройдет 30 ноября на выезде против «Зенита». Против этого же соперника армейцы выступят уже на домашней площадке 9 декабря в рамках SEHA — Gazprom League.

(Василиса Воробкова)