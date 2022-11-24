Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Р§Рњ 2022
Главная
Гандбол
Россия

24 ноября, 22:00

ЦСКА победил «Пермских медведей» в Суперлиге

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Денис Афонин.
Фото Василий Пономарев

ЦСКА дома победил «Пермских медведей» в матче мужской гандбольной Суперлиги — 35:23.

Прошедшую встречу прокомментировал гандболист красно-синих Денис Афонин.

«Эмоции от игры у меня, конечно, самые прекрасные. Победа дома над принципиальным соперником с таким счетом очень заряжает эмоционально! Игра вышла непростая. До середины первого тайма была равная игра, команды шли вплотную. Потом нам удалось оторваться на четыре мяча, так и ушли в перерыв. Во втором тайме получилось очень прилично отработать в защите, забросили много легких голов с перехода. Так что победа вышла уверенной, — поделился Афонин. — Изначально мы готовились к тяжелой встрече, так как «Пермские медведи» — очень хорошая команда. Спасибо им за такую насыщенную игру. Думаю, основной пробел у соперника оказался в нападении, да и мы показали достойный уровень защиты. Во много благодаря нашему вратарю Стасу Третынко, он очень сильно помог своими сэйвами. Выделю также Алексея Фокина. Он сумел забросить приличное количество мячей, выбегая в быстрый отрыв. А вообще, это была настоящая командная работа, все сыграли мощно. Теперь готовимся к следующей встрече с «Зенитом». Посмотрим соперника на видео, разберем сильные и слабые стороны. Сейчас мы еще много работаем над тактическими связками, есть определенные недопонимания, которые нужно убирать. Двигаемся вперед и не останавливаемся на достигнутом!»

Следующая игра ЦСКА пройдет 30 ноября на выезде против «Зенита». Против этого же соперника армейцы выступят уже на домашней площадке 9 декабря в рамках SEHA — Gazprom League.

(Василиса Воробкова)

ХК Пермские медведи
1
0
Читайте также
«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб «Ростов-Дон» запустил сериал о гандболе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости