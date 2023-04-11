ЦСКА обыграл «Скиф» в гандбольной Суперлиге

Заключительная домашняя игра предварительного этапа чемпионата России завершилась для армейцев ожидаемой победой. ЦСКА был сильней омского «Скифа» и выиграл со счетом 33:22. О встрече рассказал игрок красно-синих Артур Рудь.

— Мы планировали с самого начала сделать задел, чтобы было проще контролировать ход матча. И это удалось: за первые двенадцать минут мы забросили восемь мячей, а соперник всего один. Это позволило нам спокойно играть в наш гандбол. Первый тайм мы закончили с двукратным преимуществом. Это «развязало руки» нашему тренеру, и он позволил выйти на площадку молодым гандболистам. Из-за этого «Скифу» удалось немного сократить отрыв, но на исход матча это никак не повлияло, — поделился Рудь. — Отдельно выделю выступление нашего молодого вратаря Вячеслава Локтева. Он отлично проявил себя во втором тайме, чем и помог вчерашним дублерам уже в их игровое время. Если бы он так много не отбивал, то соперник бы ближе подкрался к нам. Также хорошо показал себя Георгий Токарев, вернувшийся на площадку после травмы. После долгого перерыва важно войти в игру, почувствовать её. Он справился: забросил все свои моменты, девять голов с девяти попыток, — рассказал Артур. — Соперника мы разбирали досконально, до мелочей. И знали все его комбинации. Так что были к нему полностью готовы. Следующий матч мы проведем против «Чеховских медведей» на выезде. Он станет заключительным в предварительном этапе чемпионата России. К этой встрече мы готовы. Но, желательно, чтобы кто-то из наших основных травмированных игроков успел восстановиться, чтобы у нас было больше ротации. Ведь сейчас наша самая слабая сторона — «короткая скамейка».

Встреча между ЦСКА и «Чеховскими медведями» пройдет в Подмосковье 15-го апреля.

Василиса Воробкова