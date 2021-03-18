ЦСКА обыграл «Акбузат» на выезде

ЦСКА в рамках чемпионата России обыграл уфимский «Акбузат» (25:28). Итоги встречи подвел игрок красно-синих Дмитрий Чернецов, забросивший четыре мяча.

— Игра на выезде получилась непростой для нас. Соперник здорово начал матч, навязал вязкую борьбу. Нам не очень удобно играть в такой гандбол. Не стоит забывать, что из-за матчей сборных мы некоторое время тренировались в неполном составе. Наверное, из-за этого мы совершили большое количество технических ошибок в нападении. Нам потребовалось время, чтобы наладить командное взаимодействие, — сказал Чернецов. — Благодаря индивидуальному мастерству игроков мы смогли взять игру под контроль и завладеть преимуществом, которого хватило для победы. Здорово сыграли и наши вратари. Я же рад, что получил большое количество игрового времени и сумел помочь команде взять важные турнирные очки. Непростая игра с «Акбузатом» может сыграть нам на руку: мы встряхнулись, увидели проблемные моменты, которые будем исправлять. Впереди — важная игра в еврокубках.

Следующий матч армейцы проведут в датском Гудме в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Соперником ЦСКА выступит ГОГ. (Александр Акимов)