«Черноморочка» победила в последнем матче сезона ЦСКА и вышла в OLIMPBET Суперлигу

Женский гандбольный клуб «Черноморочка» из Новороссийска оформил переход из Высшей гандбольной лиги в OLIMPBET Суперлигу. Команда добилась повышения в классе после своего первого в истории сезона.

В заключительном матче турнира «Черноморочка» на домашней площадке в Абрау-Дюрсо уверенно обыграла «ЦСКА-3» (34:22).

Всего по итогам сезона на счету приморской команды 34 победы при одном ничейном результате и одном поражении.