Чемпионаты и Кубок России приостановлены из-за коронавируса
Федерация гандбола России (ФГР) приостановила мужской и женский чемпионаты России, а также розыгрыш Кубка страны из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.
— Здоровье и безопасность игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков остаются безусловными приоритетами ФГР, — говорится в заявлении. — Гандбол обязательно вернется, как только ситуация позволит проводить полноценные соревнования, не подвергая их участников и зрителей риску. Будьте здоровы и болейте только гандболом.
В мужском и женском турнирах должны были пройти финальные части чемпионатов, в Кубке России — «Финал четырех» среди женских команд.
Ранее в России были приостановлены все футбольные чемпионаты, КХЛ и Единая лига ВТБ до 10 апреля.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/25682/superliga-parimatch-i-kubok-rossii-priostanovleny