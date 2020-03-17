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Новости   //    Гандбол   //    Россия

Чемпионаты и Кубок России приостановлены из-за коронавируса

13:28
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Федерация гандбола России (ФГР) приостановила мужской и женский чемпионаты России, а также розыгрыш Кубка страны из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

— Здоровье и безопасность игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков остаются безусловными приоритетами ФГР, — говорится в заявлении. — Гандбол обязательно вернется, как только ситуация позволит проводить полноценные соревнования, не подвергая их участников и зрителей риску. Будьте здоровы и болейте только гандболом.

В мужском и женском турнирах должны были пройти финальные части чемпионатов, в Кубке России — «Финал четырех» среди женских команд.

Ранее в России были приостановлены все футбольные чемпионаты, КХЛ и Единая лига ВТБ до 10 апреля.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25682/superliga-parimatch-i-kubok-rossii-priostanovleny

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