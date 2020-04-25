Чемпионат России по гандболу завершен досрочно. Победителями признаны «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон»

Мужской и женский чемпионаты России по гандболу досрочно завершены из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Федерации гандбола России. Победители сезона были определены по положению команд в регулярном чемпионате.

Первое место у мужчин на момент приостановки занимал подмосковный клуб «Чеховские медведи», второе — ставропольский «Виктор», третье — санкт-петербургская «Нева».

Чемпионом России среди женских команд стал «Ростов-Дон», второе место заняла тольяттинская «Лада», третье — московский ЦСКА.

— Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствие со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с кононавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране, — прокомментировал решения исполкома президент ФГР Сергей Шишкарев.