«Чеховские медведи» в восьмой раз подряд выиграли Суперкубок России

«Чеховские медведи» стали 8-кратными обладателями Суперкубка России по гандболу, разгромив в матче за трофей краснодарский СКИФ.

Встреча, прошедшая в подмосковном Чехове, завершилась со счетом 42:23 в пользу хозяев.

Матчи за Суперкубок России по гандболу среди мужских команд проводятся с 2014 года, и неизменно обладателем трофея становились «Чеховские медведи».