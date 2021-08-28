«Чеховские медведи» в восьмой раз подряд выиграли Суперкубок России
20:39
«Чеховские медведи» стали 8-кратными обладателями Суперкубка России по гандболу, разгромив в матче за трофей краснодарский СКИФ.
Встреча, прошедшая в подмосковном Чехове, завершилась со счетом 42:23 в пользу хозяев.
Матчи за Суперкубок России по гандболу среди мужских команд проводятся с 2014 года, и неизменно обладателем трофея становились «Чеховские медведи».
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