«Чеховские Медведи» обыграли СКИФ
20:48
«Чеховские Медведи» обыграли СКИФ в матче чемпионата России по гандболу — 38:27.
Команда из Чехова лидирует в турнирной таблице с 32 очками, команда одержала 16 побед и потерпела 2 поражения. СКИФ идет на 10-й строчке с 5 очками, у клуба 2 победы, 1 ничья и 14 поражений.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
Предварительный этап
Чеховские Медведи (Чехов) — СКИФ (Краснодар) — 38:27 (19:14)
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