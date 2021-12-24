«Чеховские Медведи» обыграли СКИФ в матче чемпионата России по гандболу — 38:27.

Команда из Чехова лидирует в турнирной таблице с 32 очками, команда одержала 16 побед и потерпела 2 поражения. СКИФ идет на 10-й строчке с 5 очками, у клуба 2 победы, 1 ничья и 14 поражений.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Чеховские Медведи (Чехов) — СКИФ (Краснодар) — 38:27 (19:14)