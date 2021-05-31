«Чеховские Медведи» обыграли ЦСКА в первом матче финала чемпионата России
21:25
В первом матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин «Чеховские Медведи» победили ЦСКА (29:24).
В матче за третье место «Виктор» победил «СГАУ-Саратов» (32:28). В игре за пятую позицию «Пермские Медведи» обыграли астраханское «Динамо» (35:32).
«Университет Лесгафта-Нева» в игре за седьмую позицию победил СКИФ (24:18).
Ответные матчи во всех парах пройдут 5 июня.
Чемпионат России. Мужчины
Матч за 7-е место
СКИФ (Краснодар) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 18:24 (10:15)
Матч за 5-е место
«Динамо Астрахань» (Астрахань) — «Пермские медведи» (Пермь) — 32:35 (18:17)
Матч за 3-е место
«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Виктор» (Ставрополь) — 28:32 (14:17)
Финал
ЦСКА (Москва) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 24:29 (16:15)
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