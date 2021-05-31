«Чеховские Медведи» обыграли ЦСКА в первом матче финала чемпионата России

В первом матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин «Чеховские Медведи» победили ЦСКА (29:24).

В матче за третье место «Виктор» победил «СГАУ-Саратов» (32:28). В игре за пятую позицию «Пермские Медведи» обыграли астраханское «Динамо» (35:32).

«Университет Лесгафта-Нева» в игре за седьмую позицию победил СКИФ (24:18).

Ответные матчи во всех парах пройдут 5 июня.

Чемпионат России. Мужчины

Матч за 7-е место

СКИФ (Краснодар) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 18:24 (10:15)

Матч за 5-е место

«Динамо Астрахань» (Астрахань) — «Пермские медведи» (Пермь) — 32:35 (18:17)

Матч за 3-е место

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Виктор» (Ставрополь) — 28:32 (14:17)

Финал

ЦСКА (Москва) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 24:29 (16:15)