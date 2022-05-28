«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в ответном матче и в 21-й раз стали чемпионами России

«Чеховские медведи» в ответном финальном матче обыграли ЦСКА с перевесом в шесть мячей и за счет большего количества гостевых голов добились итогового успеха.

«Чеховские медведи» в ответном матче победили со счетом 27:21. В первой встрече подмосковная команда проиграла со счетом 30:36.

«Чеховские медведи» в 21-й раз выиграли чемпионат России по гандболу среди мужских команд. Клуб побеждает в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Чеховские медведи (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 27:21 (13:9)

Первый матч — 30:36.