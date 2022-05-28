Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 17:52

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в ответном матче и в 21-й раз стали чемпионами России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Чеховские медведи» в ответном финальном матче обыграли ЦСКА с перевесом в шесть мячей и за счет большего количества гостевых голов добились итогового успеха.

«Чеховские медведи» в ответном матче победили со счетом 27:21. В первой встрече подмосковная команда проиграла со счетом 30:36.

«Чеховские медведи» в 21-й раз выиграли чемпионат России по гандболу среди мужских команд. Клуб побеждает в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Чеховские медведи (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 27:21 (13:9)

Первый матч — 30:36.

ГК Чеховские медведи
1
0
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» уступила «Звезде» в первом матче за третье место чемпионата России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости