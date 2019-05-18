"Чеховские медведи" и "Спартак" второй год подряд вышли в финал суперлиги

"Спартак" вышел в финал чемпионата России среди мужчин. Столичный клуб победил в полуфинале "Динамо-Виктор". "Спартак" выходит в финал второй год подряд после основания.

Вторым финалистом стали "Чеховские медведи", вырвавшие победу у "Университета-Невы". Подмосковная команда выигрывает чемпионат России 17 последних лет.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

1/2 финала за 1 - 4-е места

"Спартак" (Москва) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 33:27 (17:16)

"Чеховские медведи" (Чехов) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 28:27 (17:15)

1/2 финала за 5 - 8-е места

"Динамо" (Астрахань) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 29:28 (15:16)

9 - 12-е места. 2-й тур

"Каустик" (Волгоград) - "Динамо-Челябинск" (Челябинск) - 31:28 (14:15)

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) - "Сунгуль" (Снежинск) - 29:21 (13:11)