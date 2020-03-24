Бывший игрок гандбольного «Спартака»: «Рад, что покинул команду до переименования в ЦСКА»

Гандболист Дмитрий Ковалев, покинувший «Спартак» незадолго до переименования команды в ЦСКА, поделился мнением о изменении названия команды.

Гандбольный «Спартак» прекратил существование 17 марта 2020 года, теперь команда выступает под названием ЦСКА.

— Как отреагировал? Как и все адекватные люди, — цитирует «РИА Новости» Ковалева. — Для всех, кто близок к спорту, это какой-то абсурд. И никак логически такое решение объяснить невозможно. Дело ведь не в простой смене названия, а в том, что это «Спартак» поменял имя на ЦСКА! Это удар по болельщикам, по менеджменту клуба. Интересно, как они в дальнейшем собираются привлекать зрителей на трибуны. Для меня это загадка. Спартаковцы, естественно, отвернулись. Армейцы, те, что адекватные, по моей информации, поддерживать новый клуб не собираются.

Ситуация, повторюсь, абсурдная. Мне непонятен комментарий руководства клуба, что они хотят двигаться дальше, а под брендом «Спартак» развитие гандбола невозможно. Да ведь «Спартак» — это самый узнаваемый бренд в России с самым большим количеством болельщиков! Неубедительно звучит объяснение, согласитесь. Гандбол и так не самый популярный вид спорта, а играя за «Спартак» я видел: в каждом городе, неважно в какую точку страны мы приехали, была поддержка на трибуне. 14-15 марта мы играли в Перми в «Финале четырех» Кубка России, а уже в Москве игроки «Спартака» узнали о переименовании. Их просто поставили перед фактом, раздали майки. Сказали, что вы теперь армейцы. Я успел вернуться в «Чеховские медведи» до всей этой ситуации, и слава богу!

В такой ситуации болельщики ЦСКА могут задать вопрос. Ребята, вы завтра проснетесь, и скажите, что нам с вами теперь не по пути. Клуб стал «бело-голубым» и называется «Динамо». Или «Зенитом». Потому что с вами развивать гандбол не получается. Логичный вопрос? Это уникальный случай в мировом спорте. Представьте, в Испании «Барселону» поменять на «Реал», или в Италии «Интер» на «Милан». Примеров куча, где антиподы не могут думать друг о друге. У нас же всё так просто вышло.